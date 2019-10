Tatá Werneck mostra dificuldade em subir escadas na reta final da gravidez

04/10/2019 | 11:06



Tatá Werneck sempre compartilha com os fãs os momentos mais marcantes da gravidez nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 3, a apresentadora decidiu mostrar um vídeo ao lado do companheiro Rafael Vitti. O casal aparece subindo uma grande escada, degrau por degrau, lentamente.

Oferecendo o braço como apoio, Rafael conduz Tata. "Para subir essa escada, eu paro, faço imposto de renda, vou no Detran, passo no Poupatempo e continuo. Com o incentivo do meu grande amigo, com o pior desvio de septo que já conheci Gabriel Louchard", afirmou a apresentadora ao ironizar a filmagem do humorista que estava junto.

O casal se encontrou com os amigos Natália Paes e Gabriel Louchard. "Num é que o casório saiu! Somos padrinhos com comunhão total de bens! Não?", brincou o humorista ao publicar duas fotos em que aparecem Tatá Werneck e Rafael Vitti.

Tatá e Rafael esperam uma menininha que, por enquanto, não teve o nome divulgado. O ator e a apresentadora estão juntos há quase três anos. Em meados de setembro, ele publicou uma foto da companheira para mostrar a evolução da gestação. "São 33 semanas", escreveu na legenda da foto.

Nesta quinta-feira, 3, Tatá também compartilhou uma foto ao lado de Rafael Vitti no Instagram. "Acadêmicos da Estria", escreveu a apresentadora.