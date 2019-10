EUA têm déficit comercial maior em agosto, de US$ 54,9 bilhões

04/10/2019 | 09:53



O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 1,6% em agosto ante o mês anterior, a US$ 54,9 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit comercial menor em agosto, de US$ 54,5 bilhões.

O saldo negativo da balança de julho foi ligeiramente revisado para cima, de US$ 53,99 bilhões para US$ 54,04 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 0,2% na comparação mensal de agosto, a US$ 207,87 bilhões, enquanto as importações cresceram 0,5%, a US$ 262,76 bilhões.

Apenas com a China, os EUA tiveram déficit comercial US$ 28,9 bilhões no segmento de bens em agosto, US$ 700 milhões menor do que o de julho. Já nas trocas comerciais de bens com o Brasil, os EUA registraram superávit de US$ 1,4 bilhão em agosto.