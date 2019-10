Polêmica de Leo Picon beijando mal, dúvidas sobre bissexualidade, sexo, beijo triplo... o que rolou na estreia de De Férias com o Ex Celebs

04/10/2019 | 09:11



Tretas, praia, pegação! Isso e muito mais está de volta às telinhas com a temporada de De Férias com o Ex Celebs. A nova versão reality show estreou na última quinta-feira, dia 3, e o ESTRELANDO foi a première do programa para assistir ao primeiro episódio antes que ele fosse ao ar. O formato da atração continua o mesmo: os participantes chegam a uma casa em um local paradisíaco e conforme o tempo vai passando os exs dos integrantes vão saindo do mar e entram na dinâmica. O local escolhido dessa vez foi Trancoso, na Bahia, e o casting inicial é todo formado por celebridades. Leo Picon, MC Rebecca, Hana Khalil, Gui Araújo, Tulio Rocha, Any Borges, Cinthia Cruz, Fábio Beltrão, Stéfani Bays, Rafaela Porto, Lipe Ribeiro e Flávio Nakagima formam a primeira leva do show.

Logo de cara, as celebs já chegaram com tudo! Elas foram de quadriciclo até à praia e algumas pessoas já deixaram claro o que foram fazer lá no vídeo de apresentação. A ex-BBB Hana falou que o furacão Khalil estava chegando. Gui Araújo participou da primeira temporada do reality, quando saiu namorando Gabi Brandt, atual esposa de Saulo Poncio, e agora disse que a intenção é namorar com várias e não se apegar a ninguém. Já o surfista Nakagima deixou avisado:

- Se ficar comendo sempre a mesma comida enjoa.

Na hora da apresentação todos estavam comportados e um pouco tímidos ainda, mas algumas coisas já ficaram no ar. Hana pareceu ter gostado de Rebecca e Fábio curtiu a Cinthia. Porém, o clima só começou a esquentar quando o tablet do terror tocou pela primeira vez e Tulio foi para um encontro com Any. Se rolou beijo? É claro que rolou! A beldade ainda disse que vai ser um problema se todo mundo beijar bem igual o moço e completou:

- Eu falei que ia distribuir amor!

Não se engane pensando que vai rolar romance. Assim que os dois voltaram para a casa teve a primeira festa da edição! Na curtição, Any acabou ficando com outras pessoas e Tulio já ficou doído. Eita! O rolê foi uma pegação completa: Lipe correu atrás de Rafa, Rebecca deu em cima de Any e eles brincaram de passar o morango com a boca. Nisso, Gui soltou:

- Eu beijei tipo um fogão, quatro ou seis bocas.

A festa rendeu também o primeiro climão! Leo Picon ficou com Stéfani, mas a musa não gostou muito do beijo. O influencer não gostou do fato de ela ter falado isso na frente das câmeras e disse que foi a primeira a primeira vez que ouviu isso? em rede nacional! Outra briga foi a de Rafa e Gui, pois ele jogou uma camisinha na cama dela e a participante não gostou nada. Ele soltou:

- Se a minha ta enojada com uma camisinha imagina na hora que ela ver uma r**a.

No meio disso tudo Naka foi para a cama com Rebecca e os dois já protagonizaram a primeira transa da temporada e fizeram pegar fogo embaixo do edredom. Rebecca é bissexual e também estava investindo em Any, mas se desanimou quando a moça falou que tinha nojo de vaginas, até mesmo de sua própria. Em entrevista exclusiva ao ESTRELANDO, Any comentou o assunto:

- Eu acho que muitas meninas podem se identificar comigo. Eu estou me descobrindo e estou descobrindo que eu sou passiva no caso. Já me relacionei com algumas mulheres, na hora H eu meio que não conseguia, mas na parte dela eu gostava. Então, eu descobri que hoje eu sou passiva.

Quando tudo estava na tranquilidade, o tablet do terror toca novamente. Tulio, Leo e Fábio vão para a praia e recebem a primeira ex saindo do mar! Era Mirella, que namorou com o gêmeo de Gustavo Rocha. Picon foi para um encontro com a garota e contou tudo o que já tinha rolado no primeiro, mas com toques de exagero e um pouquinho de mentira. O aparelho eletrônico tocou mais uma vez no dia e falou para Any inaugurar a suíte master. A moça foi com Gui para o quarto especial e Stéfani fez questão de incentivar a amiga a se divertir:

- Arregaça. Arregaça, amiga. Arregaça!

Mas eles só trocaram uns amassos e depois dormiram de conchinha. No final do primeiro episódio, foi a vez de Stéfani, Rebecca e Cinthia irem à praia receber algum ex. Mas ainda não foi revelado quem é a pessoa que entrará no reality. Pelos vídeos dos próximos episódios, muitas tretas, pegação, topless e gente nua ainda vem aí. Muitos babados ainda vão rolar!