4 hotéis e resorts para curtir o Dia das Crianças

04/10/2019 | 08:48

Comemorado em 12 de outubro, o Dia das Crianças é a data perfeita para uma viagem em família. Muita gente aproveita o feriado e a “Semana do Saco Cheio”, período de recesso adotado por algumas escolas e universidades (compreendido entre 12 e 15 de outubro), para conhecer destinos diferentes ou curtir as atrações de hotéis e resorts. Veja algumas sugestões:

Lugares para curtir o dia das crianças

Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham, Maceió – AL

Divulgação Crianças brincando no Pratagy Beach All Inclusive Resort

Para as famílias que gostam de praia, sol e calor, melhor opção não há. No Pratagy, os pequenos contam com a divertida equipe de recreação Peixe Boi, que promove atividades de lazer.

Para o mês de outubro, o resort terá a presença de super-heróis e dinossauros nas dependências do hotel, animando os hóspedes e arrancando muitas gargalhadas. Jogos na quadra poliesportiva, gincanas, brincadeiras no playground e na piscina também fazem parte da programação.

Pacotes: a partir de R$3.408 para o casal, com mínimo de três noites, em apartamentos Cabana com serviço All Inclusive. Crianças de até 12 anos, acompanhadas de até 2 adultos, não pagam.

Fazenda Capoava, Itu – SP

Divulgação A Fazenda Capoava, em Itu, conta com boas opções de lazer

Pertinho de São Paulo, na região de Itu, a Fazenda Capoava surge como opção para pais e mães que desejam aproveitar o clima interiorano para relaxar e se divertir com a criançada. O hotel se destaca por oferecer uma equipe de recreação formada por biólogos, que, além de promoverem brincadeiras lúdicas típicas de fazenda, como pega-pega, esconde-esconde, interação com animais e tantas outras, criam atividades e gincanas educativas.

Pacotes: a partir de R$ 2.776 o casal com mínimo de 2 diárias. Crianças de 0 a 2 anos não pagam hospedagem e de 3 a 10 anos na mesma acomodação dos pais pagam a partir de R$ 416.

Enjoy Punta del Este, Uruguai

Divulgação O Uruguai também conta com boas opções para aproveitar a semana da criança

Quem optar por um destino internacional pode aproveitar o período para visitar o Uruguai, e conhecer o Enjoy Punta del Este Resort & Casino, o maior do gênero na América Latina.

Apesar de ser um cassino, o resort oferece atividades para crianças em seu Kids Club, garantindo, portanto, a diversão e o entretenimento dos pequenos com atividades de recreação e monitores. Entre elas, brincadeiras, jogos, festas noturnas, cinema, oficinas de arte, piscina e uma área de videogames.

Diárias: a partir de US$ 99 por noite para o casal, com mínimo de quatro noites em apartamento Bay room, com café da manhã. Criança de até 8 anos, acompanhada dos pais na mesma acomodação, não paga tarifa extra.

Hotel Armação, Porto de Galinhas – PE

Divulgação Crianças na sala de games do Hotel Armação, em Porto de Galinhas

Outra opção bem interessante para as famílias que não abrem mão das belíssimas praias do Nordeste, é o Hotel Armação, em Porto de Galinhas. O empreendimento é perfeito para adultos e crianças e está entre os 25 melhores hotéis para famílias no Brasil, segundo o TripAdvisor.

Destaque para o Kids Club, espaço localizado ao lado da piscina da praia, que conta com brinquedos, piscina de bolinha, oficina de artes, exibição de filmes e desenhos, playground, salão de jogos, sinuca, jogos de tabuleiro e uma sala de games, equipada com fliperama e videogames de última geração, como Playstation e Xbox.

Além disso, uma divertida equipe de recreação é a responsável por organizar brincadeiras e atividades que acontecem todos os dias até às 22h.

Pacotes: a partir de R$ 1.575 para o casal, com mínimo de três diárias corridas para o período, com café da manhã diário. Duas crianças de até 10 anos, acompanhadas por dois adultos pagantes e acomodadas no mesmo apartamento, não pagam hospedagem.

