Preço do presente às crianças será menor

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



04/10/2019 | 07:07



O consumidor do Grande ABC deve gastar menos para presentear os pequenos no Dia das Crianças neste ano. O preço médio do presente será de R$ 106, queda de 14,6% em relação a 2018, quando o valor médio foi de R$ 120.

As informações são da PIC (Pesquisa de Intenção de Compra) Dia das Crianças 2019, realizada pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo em parceria com as associações comerciais da região. A redução em relação ao ano passado também considera a inflação de 3,43% no período.

Mesmo com a retração no valor do presente, a data trará movimentação de R$ 70 milhões à economia da região – o que representa cerca de R$ 1 milhão a menos do que em 2018, ou queda real de 4,68%.

De acordo com o coordenador de estudos do Observatório, Sandro Maskio, a conjuntura econômica do País, principalmente as altas taxas de desemprego e a diminuição da renda média das famílias, impactou no indicador.

“Há lenta retomada da economia, o que deixa os consumidores em situação delicada. Como o desemprego continua alto, mesmo aqueles que estão empregados acabam tendo comportamento mais conservador em relação às compras porque estamos em um ambiente menos estável”, afirmou Maskio.

Segundo o especialista, “a massa de renda também continua menor e o endividamento, elevado”. “Os dois, somados à questão do emprego, fazem com que o consumidor não tenha condições de melhorar a situação de endividamento”, explicou. O especialista concluiu que a situação deve ter mudanças somente com a retomada dos indicadores e consequentemente da confiança do consumidor.

A renda é um fator determinante em relação às compras, já que a pesquisa mostra que as famílias que ganham até um salário mínimo (R$ 998) devem gastar R$ 125 com o presente. Em compensação, as que recebem de cinco (R$ 4.990) a dez salários mínimos (R$ 9.980) vão desembolsar R$ 256.

COMÉRCIO

Pela busca de melhores preços, os consumidores da região vão preferir os comércios formais do centro da cidade (48,54%) para as compras. A expectativa dos lojistas é a de que as vendas fiquem até 6% maiores do que no ano passado.

“O comércio está otimista, mas também está pé no chão e faz mais planejamento. Porém, não acreditamos que vai vender menos”, afirmou o vice-presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura Júnior. Segundo ele, a expectativa é de acréscimo de até 5% nas vendas em em relação ao ano passado.

O presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia Júnior, acredita em crescimento de 6% na movimentação na data. “ O Dia das Crianças não é tão restrito como o Dia dos Pais. Avôs, padrinhos e tios sempre têm a perspectiva de presentear.”