Felipinho alcança marca de 50 partidas pelo Cachorrão

Do Diário do Grande ABC



04/10/2019 | 07:00



Com apenas 22 anos, o atacante Felipinho cravou seu nome na história do EC São Bernardo. Ao entrar em campo no decorrer do empate por 0 a 0 com o Comercial, quarta-feira, em Ribeirão Preto, ele atingiu a marca de 50 jogos pelo clube. Foram 22 pela Segunda Divisão do Paulista de 2017, 13 pela Série A-3 deste ano e 15 na atual Copa Paulista.



Feliz com a marca, Felipinho, que está emprestado pelo São Caetano, destacou o amor pelo clube. “É um sentimento inexplicável, felicidade enorme. Estou muito contente em chegar nesta marca pelo EC São Bernardo. O clube representa muito para mim porque abriu as portas, me acolheu muito bem. Posso dizer que é a minha casa, o lugar onde me sinto melhor”, exaltou.



Com a marca alcançada, Felipinho ocupa agora a quinta posição entre os jogadores que mais vestiram a camisa do EC São Bernardo no século, atrás apenas de Dênis (65), Alan Lopes (62), Washington (53) e Ranses (53). O atleta ainda é o segundo maior artilheiro, com 22 gols, desde que o Cachorrão retomou as atividades, ficando atrás apenas de Washington, que marcou 30.



Felipinho ainda deixou claro que pretende quebrar mais recordes com a camisa do EC São Bernardo. “Sempre busquei coisas grandes no clube. Desde que cheguei aqui na Segunda Divisão, tive o objetivo de subir o time, deixar onde deveria estar, que é na Primeira Divisão. Além disso, ainda tenho uma meta pessoal, que é ser o maior artilheiro do EC São Bernardo”, completou o atacante.