Santo André inicia fase decisiva contra o Suzano

04/10/2019 | 07:00



Depois de primeira fase bastante instável, com dez vitórias e seis derrotas, o Santo André inicia hoje, às 19h, contra o Suzano, o mata-mata do Paulista Sub-21 de vôlei masculino. A vaga será decidida em três partidas, sendo que o segundo e o terceiro duelos serão disputados no Grande ABC.



A equipe andreense busca o terceiro título seguido da competição e chega na fase decisiva embalada por quatro vitórias. “Agora é hora do mata-mata. É outro campeonato, outra postura. O que importa é a vitória. Estamos trabalhando muito forte, evoluímos no segundo turno e estamos confiantes para dar o primeiro passo nessa série de três jogos”, comentou o capitão Yudi.



Durante a primeira fase, Santo André e Suzano se encontraram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Fato curioso é que o visitante levou a melhor. “São duas equipes que fizeram fase de classificação bem parecida. Enfrentamos eles duas vezes e foram jogos decididos no tie-break, com uma vitória para cada lado. Então sabemos que será jogo difícil, as equipes estão confiantes”, acrescentou Yudi.