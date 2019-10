Estudantes usam criatividade para escrever sobre desejos para 2030

Flavia Kurotori

Alunas da EE Doutor Felício Laurito, no Pastoril, em Ribeirão Pires, usaram a criatividade para escrever sobre A Região Que Eu Quero Em 2030, tema da 13ª edição do Desafio de Redação. Isso porque as estudantes do 8º ano do ensino fundamental aproveitaram que o gênero é livre para produzir poema e narrativa relatando seus anseios para o futuro.

Julia Badan, 13 anos, contou uma história para descrever quais questões devem evoluir no Grande ABC em até 11 anos. “Os principais problemas que temos hoje e que precisam melhorar são poluição, educação, saúde e segurança, além disso, também precisamos de mais entretenimento”, apontou.

Segundo a menina, o concurso literário permitiu análise sobre o cotidiano para entender o que deve avançar. “O desafio te coloca para pensar”, disse.

Colega de turma, Gabrielly de Souza Lisboa, 15, escreveu um poema questionando quais recursos existirão em alguns anos. “Quando chegou o ano 2000, as pessoas pensavam que até 2020 teriam tecnologias muito além do que teremos de fato, então, perguntei no meu texto: será que ainda vai ter árvore? Será que ainda vai ter avanço da tecnologia?”, explicou.

Para a jovem, o Desafio de Redação é oportunidade para ativar a imaginação e refletir sobre os próprios desejos para o futuro. “Foi legal participar e foi interessante porque pude escrever um gênero que não costumo utilizar nas redações”, relatou.

Na avaliação de Clotilde de Andrade, professora mediadora escolar e comunitária e de língua portuguesa, o concurso permite que os jovens não apenas pratiquem a escrita, mas também aprendam a expor seus argumentos. “Ele (o desafio) incentiva os alunos a pensarem sobre questões diversas e sobre o futuro”, afirmou.

