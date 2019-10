Polícia apreende celulares de menor que esfaqueou colega

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/10/2019 | 07:00



A Polícia Civil de São Bernardo apreendeu ontem dois aparelhos celulares, um pen drive e um computador na residência do adolescente de 15 anos que esfaqueou colega de 17 no Colégio Ábaco, no bairro Assunção, na tarde de quarta-feira, na esperança de descobrir a motivação do ataque. O menor responderá por ato infracional de tentativa de homicídio e poderá ser responsabilizado com internação ou liberdade assistida, dependendo da decisão judicial.

À polícia, o jovem informou que teria sido orientado por uma voz para cometer o ato. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro de um banheiro da instituição de ensino e encaminhada para perícia.

Apreendido desde a quarta-feira, o menor se apresentou ontem à Vara da Infância e Juventude de São Bernardo. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observa que “o processo tramita em segredo de Justiça e, desta maneira, não há informações disponíveis”.

A vítima foi submetida a procedimentos médicos e segue internada no Hospital Assunção em observação. No momento, a paciente encontra-se estável, conforme boletim médico.

O CASO

O ataque ocorreu por volta das 15h de quarta-feira, quando a estudante foi ao banheiro feminino com as amigas. Última a deixar o local, ela foi surpreendida por trás pelo adolescente, que se escondeu em um dos boxes e acertou a menina com uma faca de cozinha na região abaixo do pescoço.

Ao mesmo tempo, o autor do ato fugiu da escola. Ele foi identificado por meio de câmeras de segurança por funcionários e apreendido em casa pela polícia. O garoto passou a tarde e parte da noite na delegacia, onde recebeu atendimento psicológico com profissionais levados pela escola e pelos pais.

CENÁRIO

Segundo os alunos do Colégio Ábaco, ontem a escola seguiu com as atividades normalmente. Logo pela manhã, os estudantes foram recebidos no teatro da escola pelos professores, coordenadores e diretores para acompanharem palestra.

Mais cedo, pelo menos 100 pais se reuniram na porta do colégio em vigília como ato de solidariedade ao colégio e às famílias. “Montamos uma comissão para dar esse suporte à escola pelo acontecido”, ressalta a esteticista Zehour Fawaz, 48, mãe de aluno.

Alunos da unidade de ensino visitaram asilo e participaram de bingo beneficente