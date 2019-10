Do Dgabc.com.br



03/10/2019 | 19:36



A sexta-feira ainda será de tempo estável no Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado a claro e com umidade relativa do ar próxima dos 35% no período da tarde. As temperaturas máximas estarão elevadas novamente, podendo alcançar os 29°C. Mínimas ficam na casa dos 16ºC. Existem pequenas chances de pancadas isoladas de chuva no final da tarde por conta do calor. Já o sábado será de céu com poucas nuvens e temperaturas elevadas, mas a partir da tarde de domingo a previsão é de aumento da nebulosidade e há previsão de chuva de intensidade moderada.