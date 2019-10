Arsenal vence fácil com 2 gols do brasileiro Gabriel Martinelli na Liga Europa

03/10/2019 | 18:57



Em seu terceiro jogo oficial pelo Arsenal, o brasileiro Gabriel Martinelli, de 18 anos, foi o destaque, ao marcar dois gols e dar uma assistência na goleada do time inglês sobre o Standard Liège, em Londres, por 4 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da Liga Europa. Martinelli já soma quatro gols, tornando-se vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas de Aubameyang, que marcou oito vezes.

"Muito feliz pelo meu rendimento na partida, principalmente, com o resultado que conquistamos. Poder marcar dois gols novamente diante do nosso torcedor é motivo de muita alegria e satisfação. Não poderia imaginar um início de trajetória melhor com a camisa do Arsenal, mas tenho consciência que é fruto de muito trabalho e dedicação, e é com esse pensamento que seguirei no dia a dia", afirmou o atacante. "A Liga Europa é um torneio difícil, que desejamos muito conquistar, e vencer em casa é sempre importante. Mantivemos os 100% na competição e isso nos dá moral e confiança para a sequência da temporada", acrescentou.

Com isso, o time inglês lidera a chave com seis pontos, enquanto a equipe belga continua com três, ao lado do Eintracht Frankfurt, que bateu o Vitória de Guimarães por 1 a 0. Os portugueses perderam as duas partidas disputadas.

Em ritmo de treino, o Arsenal fez três gols em 22 minutos de jogo. Gabriel Martinelli marcou os dois primeiros e Joseph Willock anotou o outro. Na segunda etapa, o espanhol Daniel Ceballos completou a goleada.

Maior campeão da Liga Europa, com cinco conquistas, o Sevilla foi econômico, ao derrotar o APOEL, de Chipre, por 1 a 0, na Espanha, pelo Grupo A. O único gol da partida foi marcado por Javier Hernandez, aos 17 minutos do primeiro tempo.

No outro jogo da chave, o Qarabag, do Azerbaijão, goleou o Dudelange, em Luxemburgo, por 4 a 1. Abdellah Zoubir, Michel e Richard Almeida marcaram para os visitantes no primeiro tempo. Dani Quintana aumentou a vantagem, enquanto Antoine Bernier fez o gol de honra do time da casa.

Com duas vitórias, o Sevilla lidera o grupo, com seis pontos, enquanto Qarabag e Dudelange somam três cada. O APOEL ainda não pontuou.

No Grupo B, dois empates. O suíço Lugano recebeu o ucraniano Dínamo de Kiev e não saiu do 0 a 0. Já o dinamarquês Copenhague visitou o sueco Malmö e ficou no 1 a 1. No C, o espanhol Getafe obteve a segunda vitória, ao derrotar o russo Krasnodar, na Rússia, por 2 a 1. Na Turquia, Trabzonspor e o suíço Basel empataram por 2 a 2.

Na chave D, o holandês PSV não se intimidou e venceu o Rosenborg, na Noruega, por 4 a 1. Já o Sporting, em Lisboa, virou em cima do austríaco LASK por 2 a 1. O Grupo E não teve surpresas e os favoritos Celtic e Lazio somaram mais três pontos. Os escoceses superaram os romenos do Cluj por 2 a 0. Os italianos passaram, de virada, pelos franceses do Rennes: 2 a 1.