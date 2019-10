Arrascaeta sofre lesão no joelho, passará por artroscopia e para por um mês

03/10/2019 | 18:42



O Flamengo anunciou nesta quinta-feira que o meia Arrascaeta sofreu uma contusão no joelho esquerdo durante o empate com o Grêmio por 1 a 1, na quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Em sua conta oficial no Twitter, o clube comunicou que exames de imagem apontaram uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do uruguaio, que precisará ser submetido a uma artroscopia.

A equipe carioca não informou o tempo necessário para recuperação, mas o jogador deve ficar pelo menos um mês afastado e é desfalque certo para o jogo de volta das semifinais da competição continental, em 23 de outubro, no Maracanã.

A ausência de Arrascaeta preocupa o técnico Jorge Jesus, uma vez que o meia tem sido um dos principais destaques da equipe na temporada. O uruguaio marcou 14 gols e deu 11 assistências em 39 jogos. A contusão sofrida pelo uruguaio é similar a de Vitinho, que se machucou em julho durante partida contra o Corinthians, em Itaquera, e ficou cerca de um mês fora.

Reserva de Arrascaeta, Diego ainda se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, sofrida na derrota por 2 a 0 contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores, e também está fora de combate. O atacante colombiano Berrío e o jovem Reinier são opções.

FILIPE LUÍS TAMBÉM TEM LESÃO - Quem também vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos é o lateral-esquerdo Filipe Luís. O time carioca confirmou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, mas diferentemente do uruguaio, irá realizar tratamento apenas com fisioterapia. Desta forma, Renê deve ganhar sua vaga entre os titulares.