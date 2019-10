Após defender José Mayer, Reynaldo Gianecchini posta foto com o ator e seguidores discutem nos comentários

03/10/2019 | 18:10



Reynaldo Gianecchini está dando o que falar - e não é só por ter revelado que já teve relacionamentos com homens! Na mesma entrevista em que o ator fala sobre sua sexualidade, ele também abre o jogo sobre sua opinião a respeito da polêmica envolvendo José Mayer, que foi demitido da Globo após assediar uma figurinista.

- Acho que foi injusta essa história. Eu estava na novela junto com o Zé e duvido que ele tenha sido agressivo, passando do ponto no assédio. Há diferenças entre assédio e cantadas. Hoje enxergo uma comoção que não contribui para a verdade. A luta pelos direitos das mulheres às vezes atropela. Eu fiquei bastante comovido. O Zé Mayer é um p**a artista e foi massacrado, sumiu, fechou-se em casa, não quer fazer nada. Houve um exagero com ele.

A declaração não pegou nada bem e Giane foi muito criticado nas redes sociais. Ele, no entanto, não se deixou abalar. Nessa quinta-feira, dia 3, o ator publicou em seu Instagram algumas fotos antigas do filme Divã, em que aparece ao lado de Lilia Cabral, Cauã Reymond e José Mayer. Apesar dos vários elogios, alguns internautas não curtiram o clique e desabafaram nos comentários. Uma seguidora disse:

Tirando o José Mayer, a foto ficaria mais linda!

No entanto, algumas pessoas não concordaram e foram discutir com a internauta! Uma fã do ator escreveu:

O José Mayer pode ter tido um comportamento reprovável mas tem, também, um talento inegável. Fez bem o Reynaldo Gianecchini em o ter lembrado.

Já outra ironizou:

Tirando seu comentário a página ficaria mais leve.

Teve, também, quem ficou ao lado da seguidora:

Concordo. Assédio de pobre merece linchamento. Agora porque o cara é ator e rico tudo muda.