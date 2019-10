Katy Perry e Orlando Bloom definem mês em que subirão ao altar

03/10/2019 | 17:11



Katy Perry foi surpreendida em fevereiro de 2019 com um pedido de casamento pra lá de especial! Como você conferiu aqui no ESTRELANDO, Orlando Bloom planejou um passeio de helicóptero e deu à cantora um anel de noivado de mais de 20 milhões de reais. Básico, né? Agora, de acordo com o site Us Weekly, os pombinhos já definiram quando subirão ao altar.

De acordo com a publicação, Katy e Orlando se casarão em dezembro de 2019. Até lá, eles pretendem focar um no outro, como a cantora já falou sobre durante uma entrevista para o programa de rádio Kiis Kyle and Jackie O' Show.

- É importante para nós fazermos todo o trabalho antes de irmos para esse grande próximo passo.

Com certeza esse será o casamento do ano, né?