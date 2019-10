Kylie Jenner se manifesta pela primeira vez sobre término com Travis Scott

03/10/2019 | 17:11



O namoro de dois anos de Kylie Jenner e Travis Scott chegou ao fim. Segundo informações do site norte-americano People, os dois resolveram se afastar após algumas tentativas de fazer o relacionamento dar certo. Uma fonte ligada aos artistas revelou que há um problema de confiança no relacionamento, que teria agravado a situação:

- Eles estão tirando um tempo, mas ainda não terminaram. Eles ainda têm alguns problemas de confiança, mas os problemas surgiram mesmo por conta do estresse de seus estilos de vida diferentes, disse o informante.

E parece que o namoro não só chegou ao fim, como Kylie já estaria sendo vista com o seu ex, Tyga. Pois é, segundo informações do Daily Mail, a empresária teria sido vista em uma noite de festa com duas amigas, Anastasia 'Stassi' Karanikolaou e Kelsey Calemine, e o trio logo depois foi ao hotel Sunset Marquis, onde Tyga estava usando o estúdio de gravação.

Ainda de acordo com o jornal, as amigas de Kylie foram vistas deixando o local por uma mesma saída que Tyga usou. Kylie, por sua vez, conseguiu ficar longe dos fotógrafos e uma fonte afirma ter visto a beldade deixar o hotel através de outra saída.

Depois, no Twitter, Kylie decidiu se manifestar pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com Travis. Sendo bem sincera, a empresária criticou a repercussão do assunto na internet e reforçou que está tudo bem entre ela e o pai e sua filha. Kylie ainda aproveitou para dizer que não voltou com Tyga:

A internet faz tudo parecer 100 vezes mais dramático do que realmente é. Não houve nenhum encontro às duas da manhã com Tyga. Você só me vê deixando duas amigas em um estúdio onde ele ocasionalmente também estava. Travis e eu estamos em ótimos termos e nosso principal foco é Stormi. Nossa amizade e nossa filha são as nossas prioridades.

E aí, tudo esclarecido?