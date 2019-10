Combate a fraudes em bilhetes eletrônicos de transporte prende um homem em Santo André

Do Dgabc.com.br



03/10/2019 | 16:43



O terminal de ônibus de Santo André foi alvo de uma operação nesta quinta-feira (3) deflagrada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo para combater fraudes e uso indevido de bilhetes eletrônicos de transporte.

O Diário apurou que três pessoas foram conduzidas para a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) do município. Clodoaldo Correia foi preso em flagrante por contrabando. Os outros dois indivíduos foram liberados pois não foram encontrados bilhetes falsificados com eles.

De acordo com informações do 7º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), a operação teve início há dois meses. A equipe se reuniu com representantes das polícias para discutir a ação e, após dez dias de diligências e serviços de inteligência para identificar o grupo, os policiais foram a campo.

A ação, que contou com o empenho de cerca de 80 policiais e 20 viaturas, foi realizada de forma simultânea em quatro grandes terminais de transporte público. Além de Santo André, Armênia e Perus, na Capital, e Carapicuíba, na Região Metropolitana.

Durante os trabalhos, as equipes identificaram um veículo que fazia o transporte dos cartões. Além disso, os policiais empenhados também descobriram uma casa na região de Perus que servia como quartel para praticar as fraudes.

Os fraudadores inseriam os créditos irregulares em cartões ilegais e compravam bilhetes de terceiros para uso indevido. Eles se posicionavam perto das catracas nas estações e janelas de ônibus e, desta forma, ofereciam o uso do bilhete irregular por um valor menor do que a tarifa.

As polícias detiveram 29 pessoas durante a operação – dentre eles dois adolescentes. Quatro notebooks, 1.255 cartões, oito celulares, cerca de R$ 4.000 e um caderno com anotações relacionadas ao esquema também foram apreendidos.

A 4ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Patrimoniais Praticadas por Meios Eletrônicos está realizando oitivas com apoio de técnicos da SPTrans para confirmar se cartões apreendidos possuem créditos fraudados.

Caso seja comprovado o crime, envolvidos poderão ser autuados por estelionato, associação e organização criminosa. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, além de compradores e beneficiários.