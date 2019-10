Miriam Gimenes



04/10/2019 | 06:36



A cidade de São Paulo será sede, de hoje a domingo, de um evento que promete perdurar no calendário municipal e crescer nos próximos anos: o Festival Mário de Andrade – A Virada do Livro. Esta é a primeira festa de rua dedicada a publicações e literatura, e terá atividades em 11 pontos diferentes da Capital. Entre os destaques está a presença de editoras, participação de personalidades – entre elas Mia Couto, Zamaswazi Dlamini-Mandela (neta de Nelson Mandela) e Fernanda Montenegro –, e um total de 150 atividades gratuitas.

Para tanto, foi ‘traçado’ um corredor do livro, estimado em um quilômetro e meio: espaço entre a Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94) e a Praça das Artes (Av. São João, 281), passando pela Rua Coronel Xavier de Toledo e pelo Theatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo). O evento também passará por pontos como os centros culturais Tendal da Lapa e Cidade Tiradentes, Centro de Culturas Negras e Centro Cultural da Juventude.

A diretora da Biblioteca Mário de Andrade e curadora do Festival, Joselia Aguiar, diz que recebeu a missão de realizar o evento em fevereiro, quando assumiu o cargo. “O secretário (de Cultura, Alê Youssef) falou desse sonho de fazer um festival de livro na rua, para valorizar a ocupação e conectar a cidade com a cultura. Ele tinha como inspiração Festival de Sant Jordi (ou São Jorge), que acontece em Barcelona, onde as ruas ficam cheias de barracas que vendem livros”, explica a curadora, que teve três meses para organizar a programação e estima que cerca de 50 mil pessoas participem do evento. “O corredor literário vai ser o grande coração do festival, que tem tudo para crescer nos próximos anos”, prevê.

Entre os destaques da programação, que é bem diversificada – inclui autores, oficinas, espetáculos de rua, duelo de cordel, sarau, teatro e dança – está a abertura hoje, às 19h, na Praça das Artes, que terá a apresentação de Yebo, espetáculo no estilo gumboot dance (dança de botas de borracha), criado pelos trabalhadores das minas de ouro e carvão da África do Sul, no século XIX. Em seguida, o autor moçambicano Mia Couto, laureado com o Camões, mais importante prêmio de literatura da Língua Portuguesa, conversa com a jornalista, escritora e atriz Bianca Ramoneda, sobre questões como as relações do homem com seus pares e o planeta, analisadas sob uma perspectiva africana e literária.

Amanhã, as ruas são ocupadas com o espetáculo Um Quilômetro de Baile, comandado pelo grupo Bolo de Rolo, que faz o trajeto da Biblioteca Mário de Andrade para a Praça das Artes. A tradição das festas populares brasileiras comemorada em uma performance com cerca de 40 artistas.

No domingo, às 16h, a atriz Fernanda Montenegro estará no Theatro Municipal, onde comenta pela primeira vez seu livro de memórias Prólogo, Ato, Epílogo (Companhia das Letras), em conversa com a jornalista Marta Góes, que realizou 18 entrevistas com a atriz e, a partir desse material, escreveu a obra. Logo após, na Praça das Artes, a neta de Nelson Mandela, Zamaswazi Dlamini-Mandela, e Sam Venther, organizadora das cartas da prisão, encerram o festival com um tributo ao líder africano, ganhador do Nobel da Paz. A programação completa está em www.prefeitura.sp.gov.br.