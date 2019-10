Campanha publicitária do pacote anticrime tem custo de R$ 10 mi

03/10/2019 | 15:31



A campanha publicitária para aprovação do pacote anticrime, lançada nesta quinta-feira, 3, em cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, custou R$ 10 milhões e ficará no ar até o dia 31 de outubro.

No evento, foram apresentados três vídeos com depoimentos reais, segundo o governo, de familiares de pessoas que foram assassinadas por criminosos beneficiados por situações que o pacote anticrime deseja alterar: a saída temporária e a execução da sentença após condenação pelo Tribunal do Júri ou em segunda instância.

O grupo de trabalho que analisa o pacote na Câmara, no entanto, já rejeitou as propostas sobre saídas temporárias e sobre execução provisória a condenados no tribunal do júri. O texto consolidado pelo grupo será levado ao plenário da Câmara, onde o governo espera reverter derrotas com a aprovação de emendas.

Segundo o ministro, a ideia da campanha publicitária pró-pacote é "lembrar que essa necessidade de enfrentar a criminalidade é para defender as pessoas". "Por trás de cada um desses números, estatísticas, existem lá pessoas que foram vitimadas por crimes muitas vezes terríveis."