Almir Sater faz única apresentação em São Caetano no domingo

Vinícius Castelli



04/10/2019 | 07:32



É com banda e ao lado de sua eterna companheira, a viola caipira de dez cordas, que o cantor e compositor Almir Sater volta ao Grande ABC para única apresentação. O artista, de Mato Grosso do Sul, sobe ao palco do Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840), em São Caetano, no domingo, a partir das 19h30.

Sater aproveita a oportunidade para repassar a carreira e entoar clássicos como Tocando em Frente, Trem do Pantanal e Chalana, faixa que ficou conhecida nos anos 1990 como trilha da novela Pantanal.

Além das faixas antigas, o cantor aproveita para mostrar composições de dois de seus últimos projetos, AR e +AR, assinados ao lado do amigo Renato Teixeira. As entradas custam de R$ 80 a R$ 160 e podem ser compradas nas bilheterias do local e pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.