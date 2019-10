Vinícius Castelli



04/10/2019 | 07:31



Para comemorar os 70 anos de Zé Ramalho, completos ontem, a Sony Music Brasil disponibilizou toda discografia do cantor e compositor em streaming.

Para o trabalho de digitalização do cancioneiro do paraibano, foi necessário restaurar tapes analógicos e projetos gráficos originais de seus antigos discos de vinil.

Já estavam disponibilizados 14 discos. E agora são mais oito, sendo que cinco deles ganham versões com faixas bônus. Zé Ramalho (1978), por exemplo, conta com versões de voz e violão para Chão de Giz e Vila do Sossego.