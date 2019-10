Luana Piovani se declara para namorado nas redes sociais: Te amo

03/10/2019 | 15:11



O amor está no ar! Apenas alguns dias após se despedir do seu atual namorado, Luana Piovani parece estar sentindo muita falta do seu amor - e está mostrando isso nas redes sociais.

Além de publicar uma declaração em seu Instagram, a atriz achou uma embalagem com escritas em hebraico, idioma falado em Israel, terra de Ofek Malka, e não poderia deixar de lembrar do amado. Em seu Stories, postou a foto do recipiente e escreveu:

Te amo, marcando o Ofek.

Claro que esse não foi o primeiro eu te amo público do casal. Durante a recente viagem de Luana até Israel, o casal fez diversas declarações nas redes. Em uma delas, Luana agradece o israelense por estar sempre ao seu lado:

Meu lindo, o que posso dizer? Eu sou tão grata ao destino. Ibiza, Ushuaia, seus braços, óculos de sol e sorriso? então agora vamos continuar nosso filme, viajando e amando por ai. Te amo, comentou no perfil de Ofek.