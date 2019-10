Amazon lança Alexa em português e dispositivos Echo no Brasil

Marcella Blass



03/10/2019 | 14:48

A Amazon anunciou hoje (3) o lançamento no Brasil dos dispositivos Echo, Echo Dot e Echo Show 5 com a Alexa em português. Os produtos são caixas de som projetadas para controle por voz, com a assistente virtual da empresa, a Alexa, integrada e à disposição do usuário. Basta pedir que ela vai tocar músicas, ler notícias, falar a previsão do tempo, controlar os outros dispositivos inteligentes no espaço e muito mais.

O Echo Dot e Echo Show 5 estão disponíveis para pré-venda a partir de hoje em amazon.com.br/echo e começarão a ser enviados aos clientes no Brasil a partir de 8 de outubro. Durante a pré-venda, os clientes podem aproveitar um preço especial: o Echo Dot por R$ 249 (R$ 100 de desconto) e o Echo Show 5 por R$ 449 (R$ 150 de desconto). Após a pré-venda, eles voltam aos preços sugeridos de R$ 349 e R$ 599, respectivamente. Já o Echo começará a ser vendido a partir de novembro, por R$ 699.





< >