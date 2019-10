Anitta dá detalhes de como será o show no Rock In Rio e entrega participação com o Black Eyed Peas no festival

03/10/2019 | 14:11



A vida da Anitta está muitos agitada nos últimos meses. Entre términos, ficadas e muita confusão, a cantora terá um dia de glória no próximo sábado, dia 5, quando se apresentará no palco principal do Rock In Rio! O show promete muita nostalgia e música boa. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a musa contou um pouquinho mais de o que esperar de sua apresentação e não escondeu sua animação:

- O cenário é simples, mas, ao mesmo tempo, incrível, na minha opinião. Não esperem pirotecnia! Não esperem uma coisa absurda. Não é. É um cenário simples, mas que tem tudo a ver com a minha história e com a minha carreira. O que a gente vai fazer é contar um pouco da minha história, de quando eu comecei... Na verdade, vamos falar um pouco do funk em geral até chegar ao momento em que estou hoje, de ter autonomia de cantar os funks que eu quero. E terminaremos com essa coisa do internacional, de ter vários países ouvindo funk, explicou.

Lembrando que em 2017 Anitta chegou a negociar sua participação no festival de música, mas os donos pediram que ela cantasse menos funk, então, ela negou. Em 2018, novamente, ela quase fez uma aparição no show da Fergie, mas acabou indicando Pabllo Vittar para cantar em seu lugar.

Hoje, em 2019, ela cantará de tudo um pouco, desde o seu funk mais antigo, até suas músicas mais recentes internacionais:

- Esse show vai trazer arranjos de todas as minhas músicas: antigas, novas, músicas da época da Furacão 2000. Eu não vou cantar todas elas, mas vou inserir algumas coisas de todas as minhas músicas.

A outra novidade é que a cantora também subirá ao palco no show do Black Eyed Peas:

- Eu virei muito amiga do will.i.am, e ele começou a falar para mim do set que vão fazer. Eu perguntei: Cadê Don't Lie?. Ele falou: Eu não vou cantar isso. Eu disse que, se ele não cantasse essa música, o Brasil não ia deixar ele sair do país. Aí, ele falou: Ah, então você canta com a gente. Vamos lançar a nossa música nova lá também.