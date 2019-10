Robert De Niro está sendo processado por antiga funcionária que o acusa de ter sido verbalmente abusivo

03/10/2019 | 14:10



Robert De Niro está sendo processado por uma ex-assistente que o acusa de assédio verbal. Segundo informações obtidas pelo site norte-americano TMZ, a mulher alega que o ator tenha feito comentários sexuais, além de ter sido verbalmente abusivo e ter atribuído a ela deveres estereotipados para mulheres.

De acordo com a publicação, Graham Chase Robinson afirma que foi contratada pelo ator em 2008 como sua assistente executiva, mas ele passou a se comunicar com ela de forma hostil e até a chamou de p**a e criança.

Ela ainda diz que De Niro estava quase sempre embriagado e a fazia passar por situações constrangedoras, como sugerir que ela pudesse engravidar usando o esperma de um colega de trabalho.

O TMZ revela que, em meio as acusações de assédio, foi descoberto que o ator abriu um processo em agosto deste ano contra Robinson, alegando que ela assistiu cerca de 55 episódios de Friends durante um período de quatro dias e usou o cartão de crédito da empresa para almoços sofisticados.

Nesse meio tempo, Robinson acrescenta no processo que De Niro ia ao banheiro enquanto falava com ela ao telefone, ordenava que ela coçasse suas costas e o acordasse enquanto ele estava dormindo. Ela também diz que, certa vez, um dos amigos do ator lhe deu um tapa na bunda e ele não disse nada.

O processo de Robinson envolve acusações de assédio baseadas em gênero e salários atrasados. Já De Niro está processando a ex-assistente em seis milhões de dólares, aproximadamente 24 milhões e 600 mil reais, por fraude. O TMZ declarou que tentou contato com os representantes do ator, mas não teve retorno.