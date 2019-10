Feira auxilia brasileiros que querem fazer mestrado em Direito nos EUA

03/10/2019 | 13:28



Uma feira que passa por quatro capitais brasileiras tem o objetivo de aproximar profissionais da área jurídica a representantes de programas de mestrado em Direito de 43 universidades americanas. Os interessados em participar da terceira edição do "EducationUSA LL.M." Tour podem se inscrever gratuitamente pela internet.

O evento ocorre neste mês nas cidades do Rio de Janeiro (no dia 16), Brasília (17), São Paulo (19) e Curitiba (21). Durante a feira, os representantes das instituições americanas explicarão como funciona o processo seletivo para ingressar em um "Master of Laws" (LL.M.), o mestrado em Direito nos Estados Unidos.

Algumas universidades oferecem bolsas de estudo parciais e integrais para os estudantes, como a de Notre Dame, a do Estado de Ohio e a da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

"Existe uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo é levar os profissionais e interessados em mestrado em Direito nos Estados Unidos a conhecerem de perto como funciona o processo de admissão das universidades americanas", afirma, em nota, Mariana Panero, coordenadora da feira do EducationUSA, órgão do governo americano para estudos nos Estados Unidos. "É uma grande oportunidade porque as universidades presentes vão enviar os oficiais responsáveis diretamente pela admissão dos alunos de LL.M."

O EducationUSA destaca que, além de melhorar o currículo, quem cursa o LL.M. tem a possibilidade de realizar em alguns Estados americanos a prova da American Bar Association, equivalente nos Estados Unidos ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Serviço

EducationUSA LL.M. Tour no Brasil

Inscrições pelo site: www.educationusa.org.br

Calendário:

EducationUSA LL.M. Tour Rio de Janeiro

Data: 16/10 (quarta-feira)

Local: Avenida Atlântica, 2600, Copacabana, Rio de Janeiro-RJ

Horário: 18h às 21h

Entrada gratuita

EducationUSA LL.M. Tour Brasília

Data: 17/10 (quinta-feira)

Local: Complexo Brasil 21 - Brasil 21 Cultural - Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Asa Sul, Brasília-DF

Horário: 18h às 21h

Entrada gratuita

EducationUSA LL.M. Tour São Paulo

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hotel Intercontinental - Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista, São Paulo-SP

Entrada gratuita

EducationUSA LL.M Tour Curitiba

Data: 21/10 (quarta-feira)

Local: FAE Business School - Avenida Visconde de Guarapuava, 3263, Centro, Curitiba-PR

Horário: 17h às 20h

Entrada gratuita