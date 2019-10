Brad Pitt pressionou Angelina Jolie para que os dois se casassem

03/10/2019 | 13:11



Muito bem solteira, obrigada! Segundo a Us Weekly, é dessa forma que pensa Angelina Jolie, já que a atriz não deseja um novo casamento após ter se divorciado de Brad Pitt. Os dois se casaram em 2014 na França após passarem dez anos juntos, mas após a cerimônia, o relacionamento começou a não dar tão certo assim e eles se divorciaram dois anos depois da troca de alianças. Ainda segundo a publicação, a atriz não queria se casar, mas foi o galã que a pressionou para que isso ocorresse.

Agora, Angelina está bem sem um marido, enquanto Brad trabalha para melhorar a relação com os filhos, o que já vem acontecendo, com exceção de Maddox Jolie-Pitt. O rapaz é o filho mais velho dos dois atores e virou notícia recentemente quando os problemas de relação que ele tem com o astro. De acordo, com o site, o rapaz não se vê como filho do ator e é muito mais próximo da intérprete de Malévola.

Porém, Brad já está vendo o relacionamento com os outros filhos melhorar e está disposto a trabalhar em conjunto com Angelina nas questões familiares para que o melhor para os pequenos seja feito:

- Ele está grato que toda a antipatia ficou no passado. As crianças vêm em primeiro. Isso é o que faz ele mais animado - ser um pai e dividir a vida com os filhos dele, disse uma fonte.