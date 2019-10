E o Metrô, sr. governador?

Do Diário do Grande ABC



03/10/2019 | 12:23



Infelizmente, mais uma vez a vinda do Metrô para o Grande ABC ficou fora da pauta na visita oficial que o governador do Estado, João Doria (PSDB), fez ontem à região. É inadmissível que o Palácio dos Bandeirantes siga ignorando pleito tão importante para os moradores das sete cidades, que recentemente se mobilizaram em uma das campanhas cívicas mais robustas (e bonitas) da história recente, imediatamente encampada por este Diário, para defender a implantação do modal de transporte.

Talvez ciente da repercussão negativa que a falta de respostas teria na sociedade, com capacidade de fustigar o impacto positivo do pacote de boas notícias que trouxe ao Grande ABC, o governador indicou o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para responder aos jornalistas sobre o tema. A escolha não poderia ter sido pior. Sobre o BRT, o corredor de ônibus que substituiu o monotrilho na Linha 18, ele pouco acrescentou sobre o que já se sabia. Sobre a Linha 20-Rosa, silêncio sepulcral.

A própria ausência do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, na comitiva estadual já era indicativo claro de que a mobilidade não seria o foco da visita do governador. E Baldy teria muito a explicar para a região, especialmente depois de ter sido um dos alvos da polêmica entrevista concedida pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), seu conterrâneo político, a este jornal e publicada na segunda-feira.

Entre ausências e silêncios, a região ainda aguarda o cumprimento do compromisso que vem sendo inexplicavelmente adiado há cerca de quatro décadas. Não é razoável que João Doria, muito bem votado por aqui no último pleito, endosse a postura.

Vossa excelência, seus secretários e aliados, na região ou fora dela, podem, por conveniência política, lealdade ou simples amizade, esquecer-se do Metrô que o Estado prometeu trazer para o Grande ABC, sr. governador, mas este jornal, há seis décadas tribuna dos justos anseios dos moradores das sete cidades, seguirá firme em seu propósito de lembrá-lo.