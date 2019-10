Mercedes-AMG A 35 chega ao Brasil por R$ 280 mil

Leo Alves



03/10/2019 | 12:18

Versão esportiva do Classe A, o Mercedes-AMG A 35 foi lançado no Brasil. Com preço sugerido de R$ 279.990, ele é o primeiro a vir para o País com o propulsor 2.0 turbo de 306 cv de potência e 40,7 kgfm de torque máximo. A tração é integral nas quadro rodas e o câmbio é um DCT de dupla embreagem e sete marchas.

A marca alemã também oferece a série de lançamento Launch Edition, por R$ 285.990. Ela adiciona aerofólio traseiro, spoiler frontal e alguns detalhes laterais no para-choque dianteiro.

Mercedes-AMG A 35: desempenho

De acordo com a Mercedes, o A 35 faz de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. A velocidade máxima é limitada em 250 km/h. O carro é equipado de série com a função race-start, que permite a aceleração máxima desde a imobilidade. Para quem quiser mais controle do veículo, há borboletas para a troca de marcha atrás do volante.

Tecnologia

Assim como as demais versões do Classe A, o modelo esportivo também conta com o sistema multimídia MBUX. Ele inclui duas telas de 10,2 polegadas, sendo uma para o painel de instrumentos e outro para as funções de entretenimento.

