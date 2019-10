BMW X1 tem condições especiais de compra em outubro

Da Redação, com assessoria



03/10/2019 | 12:18

O BMW X1 está com condições especiais de compra durante o mês de outubro. A versão de entrada do modelo sDrive20i GP 2019/19 é vendida pelo preço promocional de R$ 179.950, para pagamento à vista. Além do desconto sobre o valor de tabela, o carro também conta com manutenção grátis por três anos ou 40.000 quilômetros, prevalecendo a condição que for atingida primeiro, segundo o plano de manutenção BMW Service Inclusive (BSI).

Os clientes que pretendem comprar a versão de entrada também contam com uma condição especial da BMW Serviços Financeiros: entrada de R$ 59.881, mais 48 parcelas mensais de R$ 1.962, mais parcela intermediária no 36º mês (de R$ 71.980) com taxa especial de 0,99% a.m..

BMW X1 – Condições especiais para outubro

Confira os preços promocionais para cada versão, para pagamento à vista.

X1 sDrive20i GP – R$ 179.950

X1 sDrive20i X Line – R$ 205.950

X1 xDrive25i Sport – R$ 232.950

X1 sDrive20i GP Plus – R$ 187.950

X1 sDrive20i X Line Plus – R$ 208.950

X1 xDrive25i Sport Plus – R$ 232.950

