Pousada Quatro Estações de Pinhal tem pacotes especiais de lua de mel

03/10/2019 | 12:18

A viagem de lua de mel merece tanta atenção e carinho quanto os preparativos para o casamento. Ela é o momento para o casal se curtir e descansar depois da festança. A pequena e charmosa Santo Antônio do Pinhal, a apenas 175 km de São Paulo, oferece vários atrativos para os apaixonados.

Divulgação A hospedagem conta com decoração personalizada para os noivos

Pacotes de lua de mel

Para aproveitar a Lua de Mel no clima romântico das montanhas, a Pousada Quatro Estações de Pinhal tem pacotes promocionais de três diárias para o casal, durante a semana, variando a partir de R$ 1.125. No valor está incluso café da manhã e cortesia de decoração do chalé com velas, pétalas de flores e um espumante nacional.

Também há vários pacotes opcionais de decoração. O Luar, por exemplo, oferece velas, pétalas e espumante com morangos por R$ 125. Já o pacote Estrelas, com velas, vinho, rosas, pétalas e fondue de queijo custa R$ 275.

Divulgação Além de tranquilidade, o local também oferece atrações diferenciadas

O que fazer na cidade

A cidade do Santo Casamenteiro possui um clima romântico e oferece muita tranquilidade para o casal namorar em meio à beleza das montanhas da Serra da Mantiqueira. Dá para conhecer cachoeiras, fazer diversas trilhas, visitar a estação de trens Eugênio Lefreve, o mirante Nossa Senhora Auxiliadora e contemplar paisagens de tirar o fôlego.

Mas uma das maiores atrações, sem dúvida, é o Pico Agudo. Com altitude de aproximadamente 1.700 metros, os casais podem vislumbrar uma paisagem única, com vista em 360º, que permite contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas Gerais e também do Vale do Paraíba.

Se o casal for do tipo aventureiro, ainda é possível fazer voo livre de paraglider ou asa delta. Para observar a cidade voando e celebrar o amor nas alturas, o casal pode contratar uma agência local. A aventura custa cerca de R$ 300 a R$ 400 por pessoa.

