Giovanna Ewbank chora ao falar dos filhos e garante: - Não sou estéril

03/10/2019 | 12:10



Giovanna Ewbank abriu seu coração! A apresentadora é mãe de Titi e Bless, ambos adotadps no Malauí com o marido Bruno Gagliasso, e deu uma palestra falando sobre maternidade, com foco no preconceito que uma mãe adotiva sofre. A loira falou sobre as perguntas e comentários desconfortáveis que escuta e também contou sobre a felicidade que teve ao decidir que iria ter filhos e até chorou ao falar de Titi, filha mais velha da youtuber.

- Eu sempre achei que eu fosse uma mulher que achava que o relógio biológico nunca ia despertar. Nunca havia pensado em ter filhos. E isso veio com muito questionamento, crítica, muita pressão de alguns amigos e família. Como uma mulher vem ao mundo e não quer ter um filho de sua barriga?

A apresentadora falou que essas são algumas das perguntas que costuma ouvir. Ela disse fica muito machucada sempre que escuta falas parecidas com essas, mas mesmo assim procura ser forte, ter empatia e tentar compreender as pessoas que não entendem como a adoção funciona. A esposa de Bruno Gagliasso fez questão de deixar bem claro que se sente muito orgulhosa da escolha que fez ao adotar seus filhos e que o mais importante é o laço de amor que elas criou com as crianças desde o primeiro momento que as viu:

- A minha vida mudou completamente desde que meus filhos entraram nela. Tudo na minha vida mudou desde que eu a vi [Titi]. Eu me lembro até hoje a sensação do engasgo na garganta e meu corpo trêmulo. Eu encontrei a minha filha e a minha filha me encontrou. A única coisa que eu tinha certeza era que eu queria amá-la e protegê-la pelo resto da vida.

Gioh completou dizendo que o parto dela, ao contrário do de muitas mulheres, aconteceu no chão frio do abrigo em que Titi morava. A loira lembrou que naquele momento nada mais importava para ela, apenas a menina que estava em seus braços e que tinha o desejo de criar e proteger para o resto da vida. A personalidade continuou contando que mesmo que a pequena não seja filha biológica, ela puxou muitas coisas da mãe, como os gostos e os jeitos de agir. Ao falar isso, Ewbank não se aguentou e acabou dando uma choradinha. Que mamãe coruja!

Mas não foi só de momentos fofos que Giovanna falou. A palestrante reclamou dos boatos que ouve por ser uma mãe adotiva e disse que não gosta nada de ouvir que ela está querendo aparecer com as crianças e também criticou os boatos sobre ela ser estéril:

- Vi e ouvi em muitos lugares que eu era estéril. Não. Eu não sou estéril. Nem meu marido. Mas obviamente a dúvida sobre esterilidade veio sobre mim, que sou mulher, e não sobre ele, que é homem.