Obituário - 3 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/10/2019 | 11:38



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quinta-feira, 3 de outubro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 30 de setembro

Claudio da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Santo André, terça-feira, dia 1º de outubro

Nilta Apparecida Danezio, 92. Natural de Atibaia (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Salvador Santa Cruz, 79. Natural de Correntes (PE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alexandre Neto, 73. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Elena Maria Valentim, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis

Iana Profeta Ribeiro, 59. Natural do Guarujá (SP). Residia no Jardim do Carmo, em Santo André. Enfermeira. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 28 de setembro

Abdala Calixto Abud, 94. Natural de Catalão (GO). Residia no bairro Nova Aliança, em Ribeirão Preto (SP). Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, segunda-feira, dia 30 de setembro

Agostinha Esteves Lourenço, 98. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Alda Maria Belchior, 68. Natural de Platina (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 1º de outubro

Maria Neide dos Santos Branco, 74. Natural de Maruim (SE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Cecília das Graças Pessutti, 67. Natural de Três Pontas (MG). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, quarta-feira, dia 2 de outubro

Palmira Martins Toldo, 99. Natural de Portugal. Residia n bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Mãe do historiador do futebol Augusto Toldo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides

Ivone Lazzuri Ormonde, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 30 de setembro

Geovane Mendes Saturno, 49. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 1º de outubro

Constantino Cardoso dos Santos, 87. Natural de Barreiras (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Maria Cleuza da Silva Nunes, 82. Natural d Estado da Paraíba (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, Zona Leste de São Paulo (SP). Dia 1º, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Elias Fonseca. 82. Natural de Ipanguaçu (RN). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

Erivaldo Pereira dos Santos, 69. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Deocleciano Alves de Sousa, 69. Natural de Hipólito (PI). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Ilidio Venâncio de Sousa, 58. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.