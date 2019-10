Após término com Travis Scott, Kylie Jenner é vista no mesmo hotel que o seu ex, Tyga

03/10/2019 | 11:11



O namoro de dois anos de Kylie Jenner e Travis Scott chegou ao fim. Segundo informações do site norte-americano People, os dois resolveram se afastar após algumas tentativas de fazer o relacionamento dar certo.

E parece que o namoro não só chegou ao fim, como Kylie já estaria sendo vista com o seu ex, Tyga. Pois é, segundo informações do Daily Mail, a empresária teria sido vista em uma noite de festa com duas amigas, Anastasia 'Stassi' Karanikolaou e Kelsey Calemine, e o trio logo depois foi ao hotel Sunset Marquis, onde Tyga estava usando o estúdio de gravação.

Ainda de acordo com o jornal, as amigas de Kylie foram vistas deixando o local por uma mesma saída que Tyga usou. Kylie, por sua vez, conseguiu ficar longe dos fotógrafos e uma fonte afirma ter visto a beldade deixar o hotel através de outra saída.

Será que está rolando um remember?