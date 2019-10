Anitta se recusa a falar de Pedro Scooby e onfirma affair com bailarina

03/10/2019 | 11:11



A vida amorosa de Anitta não é segredo para ninguém e, mais uma vez, ela falou abertamente sobre sua bissexualidade e seus relacionamentos. Em bate-papo com Leo Dias, a cantora apenas se recusou a comentar o término do namoro com Pedro Scooby, explicando que não queria falar sobre o assunto de maneira geral. Questionada sobre ter dito no passado que jamais seria vista beijando em público, a funkeira explicou que mudou de opinião e revelou os aprendizados que seus namoros já lhe proporcionaram:

- Não é desta última relação. O aprendizado da vida é que eu não fico me prendendo pelo fato de ser uma pessoa pública. Eu acho que, a partir do momento que eu começar a medir a maneira que eu vou viver por conta da pessoa pública que eu sou, já não vou ser eu mesma. Desde que eu surgi como cantora, não saio dos charts brasileiros nem por um mês, nem por um dia. Então, se esse é o meu trabalho e estou fazendo muito bem-feito, graças a Deus e aos fãs, eu não vejo motivo para não fazer coisas de um ser humano normal, não vejo por que não me relacionar, declarou.

Mas apesar de não querer mais esconder seus relacionamentos, Anitta despistou Leo Dias quando foi questionada se já ficou com algum famoso internacional além de Maluma, afirmando apenas que vários passaram pela sua vida. Sobre os romances que teve depois do término do namoro com Scooby, ela disparou:

- Já nem sei mais a conta, amor. Não tem como eu contar. É muita gente, muitas coisas, muitos países, muitas cidades... Estou vivendo a vida, gente! Pelo amor de Deus!

Quando o assunto foi sua sexualidade, Anitta diz que prefere não falar tanto sobre isso no Brasil, diferente do que acontece no exterior:

- Lá fora as pessoas estão me conhecendo, então preciso chamar a atenção de alguma maneira. Então sou basicamente a Anitta que eu era no início aqui. Agora aqui eu preciso ser mais cuidadosa com as coisas porque tudo fica muito grande e nem sempre eu tenho controle de como isso vai reverberar e as pessoas vão replicar. Eu sei que as pessoas vão fazer um grande sensacionalismo que não tem nada a ver com que eu quero passar.

Mas esclareceu as dúvidas em torno de sua bissexualidade:

- Eu sou topa tudo mesmo. Só não vou gente comprometida, é minha única regra. O resto.. tá tudo ótimo. Homem, mulher, travesti.. tudo o que aparecer. Já foi tudo, tô ótima. Não tenho preconceito, nenhum.

Para o TV Fama, a cantora esclareceu os rumores em torno de seu relacionamento com Ohana Lefundes, que teria feito sexo a três com ela e Pedro Scooby. Anitta confirmou que ocasionalmente fica com a bailarina, mas que as duas jamais firmaram compromisso:

- Eu não to tendo um relacionamento, mas a gente se curte tem muitos anos. Ela está no meu balé há mais de três anos. E dese sempre a gente.. quando rola, rola. A gente não é presa a nada, não, revelou.