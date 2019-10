Após rumores de falta de público, Sandy & Junior fazem show em Nova York

03/10/2019 | 11:11



Após esgotarem ingressos em terras brasileiras, Sandy & Junior apostaram no exterior ao levar a turnê Nossa História aos Estados Unidos! Na noite da última quarta-feira, dia 2, a dupla se apresentou na Barclays Center, arena localizada em Nova York com capacidade para 19 mil pessoas e, mesmo com boatos a respeito de um valor mais baixo para conseguir os ingressos, a casa estava lotada!

Cerca de um dia antes do show, a colunista do Jornal O Dia, Fábia Oliveira, informou que, por conta de uma suposta falta de público, alguns ingressos estariam sendo vendidos a partir de sete dólares e 90 centavos, o equivalente a 40 reais. Tais valores seriam de um site chamado StubHub, uma empresa vinculada com o Ebay e sem nenhuma relação com a bilheteria oficial da arena, que estava cobrando valores a partir de 39 dólares, aproximadamente 160 reais.

A notícia, é claro, deu o que falar, no entanto, Sandy & Junior fizeram os boatos caírem por terra após lotarem o Barclays Center! Nas redes sociais o que não faltou foi registros da apresentação, que contou com a setlist tradicional dos shows no Brasil, mas também um cover de I''''ll Be There, do The Jackson 5. A dupla ainda fez todo mundo sair do chão com as coreografias.

No Instagram, tanto Sandy como Junior compartilharam com os fãs a surpresa e felicidade de se apresentar fora do Brasil. De acordo com relatos dos dois músicos, eles foram os primeiros brasileiros a performar no Barclays Center. O local já recebeu Beyoncé, Rolling Stones, Justin Bieber, entre outros. Uau!