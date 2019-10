Bianca Bellucci



03/10/2019 | 11:18

No último 22 de setembro, a sitcom Friends completou 25 anos desde que o episódio piloto foi ao ar. Mas as comemorações continuam a todo vapor. O perfil da série no Instagram publicou nesta quarta-feira (2) uma versão 8-bit da abertura do show. O vídeo é um combo de nostalgia, que mistura a icônica cena com os videogames clássicos. Confira:

Ver essa foto no Instagram Look what we found on Chandler’s laptop! #FRIENDS25 Uma publicação compartilhada por Friends (@friends) em 2 de Out, 2019 às 9:10 PDT

Curte séries com episódios curtinhos à la Friends? Então, veja títulos que possuem capítulos de até 30 minutos:















































































< >