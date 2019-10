BB: oferta secundária de ações pode girar cerca de R$ 5,7 bi

03/10/2019 | 10:44



O Banco do Brasil anuncia a oferta de ações subsequente (follow on), que é secundária e envolve a participação detida pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). A distribuição é de 132.506.737 ações, sendo 64 milhões mantidas em tesouraria pelo banco e as 68.506.737 ações do fundo da Caixa. Ao preço do último fechamento, de R$ 43,42, a oferta pode girar cerca de R$ 5,7 bilhões. A definição do preço será dia 17 de outubro, quando fecha o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), iniciado nesta quinta-feira, 3.

A oferta é coordenada pela própria Caixa, como líder, em conjunto com BB Investimentos, Credit Suisse, Itaú BBA, JPMorgan e XP Investimentos, com esforços no exterior.

A oferta de varejo será de até 22% do total, ou seja, até 29.151.482 ações, no valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 1 milhão. O período de reserva vai de 10 a 16 de outubro.

Não haverá lotes adicionais nem suplementares, tampouco será admitida a distribuição parcial. Caso não existam pedidos de reserva, termos de adesão ao FIA-BB, ao FIA-Caixa e intenções de investimento para a aquisição da totalidade oferta até o fechamento do bookbuilding, a oferta será cancelada.