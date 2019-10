Jovem homossexual agredido na saída de balada em S. Bernardo sai do coma

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/10/2019 | 10:34



O jovem Roger Passebom Junior, 22 anos, que foi espancado por grupo de seis pessoas no último dia 22, saiu do coma nesta terça-feira (2). Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HC (Hospital Municial de Clínicas) de São Bernardo desde o ocorrido, e agora, seguirá o tratamento no quarto da unidade de saúde.

Segundo familiares e amigos, as agressões teriam como motivo o fato de Junior ser homossexual. O caso aconteceu na saída da casa noturna Fantastic Lounge Club, no Jardim do Mar, no município são-bernardense. Ele sofreu traumatismo craniano decorrente aos golpes que levou na cabeça.

Em vídeo divulgado por parentes, gravado anteontem, Junior diz, ainda com dificuldade em falar, que está bem e feliz por estar no quarto e não mais na UTI, e manda recado à família com a frase “eu amo vocês”.

De acordo com o tio do garoto, Silvio Brito, 46, a memória de Junior foi afetada. “Os médicos ainda não afirmaram o é que ele tem exatamente. Pode ser as medicações, o próprio trauma, ou até mesmo sintoma de sequelas”, explicou.

Sem lembrar do motivo que o levou ao hospital, a família conta que o jovem tem lapsos de memórias distantes, de quando tinha de três a cinco anos de idade.

O CASO

Segundo testemunhas, no último dia 22, Junior comemorava seu aniversário e, enquanto o rapaz dançava e brincava com amigos, grupo de três homens começou a provocar o aniversariante. Junior reagiu às intimidações e uma discussão foi iniciada. Seguranças do local retiraram os agressores da festa mas Junior e os amigos ficaram na casa noturna até o fechamento do espaço.

Ainda conforme os depoimentos, os três homens, junto com outras três pessoas, ficaram do lado de fora esperando que Junior e os amigos saíssem. O joovem foi jogado no chão e espancado, principalmente com chutes na cabeça. Os amigos conseguiram fugir, mas disseram à polícia que Junior foi golpeado ouvindo frases homofóbicas.

O Diário teve acesso a imagens de câmera de segurança que flagrou o momento em que os três homens atacam Junior. Três dos agressores se apresentaram à polícia três dias depois do caso e foram ouvidos no 1º DP (Centro), onde o crime foi registrado como de lesão corporal com motivação homofóbica – eles foram liberados em seguida, já que não houve flagrante e se apresentaram à polícia.

No dia do ocorrido, a casa noturna divulgou nota informando que não compactua com crimes homofóbicos e com violência, justificando ainda que, embora o caso tenha acontecido fora do estabelecimento, o espaço está à disposição de familiares e amigos de Junior, assim como para colaborar com autoridades nas investigações.