ANP habilita 13 empresas para 6ª Rodada de Partilha de Produção

03/10/2019 | 10:09



A Comissão Especial de Licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) habilitou 13 empresas para a 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, prevista para 7 de novembro, uma petroleira a menos do que as interessadas para o leilão da Cessão Onerosa, previsto para ocorrer um dia antes (6 de novembro).

Foram habilitadas como operadoras a BP Energy (Reino Unido), Chevron (EUA), CNODC (China), CNOOC (China), Repsol Sinopec (Espanha e China), ExxonMobil (EUA), Petrobras (Brasil), Petronas (Malásia), Shell (EUA), e como não operadoras, ou seja, que terão que fazer parceria para produzir, estão a colombiana Ecopetrol, QPI (Catar), Murphy Exploration & Production (EUA) e Wintershall (Alemanha).

A 6ª Rodada de Partilha de Produção vai oferecer em leilão as áreas de Aram, Cruzeiro do Sul, Bumerangue, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava.

O bônus de assinatura foi fixado em R$ 7,8 bilhões.

O leilão será uma oportunidade para as empresas que não conseguirem adquirir áreas no leilão da Cessão Onerosa.

A Petrobras exerceu o direito de preferência que possui por lei nas áreas de Aram, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava, onde poderá ter até 30% de participação e ser a operadora do campo, mesmo que perca no leilão com outro consórcio.