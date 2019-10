Patricia Abravanel anda de metrô pela primeira vez em São Paulo e revolta seguidores: Forçou demais

03/10/2019 | 09:11



Patricia Abravanel esteve no metrô de São Paulo pela primeira vez e revelou ter gostado da experiência. A filha do dono do SBT, Silvio Santos, realizou uma gravação para o programa do pai na estação da Sé, no centro da cidade. No Instagram, ela egistrou como foi a sua primeira experiência no transporte público e publicou fotos em que aparece dentro de um vagão. A apresentadora, no entanto, não revelou se o trem foi reservado para a gravação do quadro Patrícia Tá na Rua.

Foi muito legal! Amei conhecer o metrô. Limpo, moderno, organizado, ar condicionado...primeiro mundo mesmo. Fiquei superorgulhosa da nossa cidade, escreveu na legenda.

Os seguidores, claro, não perderam a chance de deixar um recadinho para a filha do dono do baú demostrando revolta com os elogios da apresentadora:

É a primeira vez e a última porque não precisa passar vergonha, disse um seguidor.

Pegou o metrô errado então, porque não é assim, escreveu outro.

Primeiro mundo? Forçou demais Patrícia!, opinou um terceiro.