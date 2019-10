Seis praias no Brasil para viajar até o final do ano

Do Dgabc.com.br



Para quem não aguenta mais o frio e aguarda ansiosamente as estações mais quentes para viajar, o litoral brasileiro é o destino ideal para curtir os dias de sol. Com a chegada da primavera, o clima tende a ficar mais agradável e, por isso, nada melhor do que ficar por dentro de algumas praias no Brasil que valem a visita.

Pensando nisso, o sócio-proprietário da operadora de turismo Juca na Balada, Stephan Geocze Junior, listou algumas opções de destinos com muita praia e sol para curtir nos próximos meses.

6 praias no Brasil para viajar nos próximos meses

Paraty

Divulgação Vista da praia em Paraty

Paraty é um município do Rio de Janeiro que mistura um roteiro histórico e cultural com gastronomia e vida noturna agitada, além de belas praias e cachoeiras. É possível fazer um passeio de escuna e conhecer algumas das principais praias, como a Ilha Comprida, Lagoa Azul, Praia da Lula e Praia Vermelha.

“Em um roteiro noturno, a dica é experimentar a famosa cachaça local, percorrendo o circuito gastronômico da cidade”, conta Stephan. Se hospedando em Paraty ainda é possível visitar a conservada praia de Trindade.

Arraial do Cabo

Divulgação Arraial do Cabo atrai muitos turistas ao longo do ano

Arraial do Cabo é um destino nacional que atrai turistas de todas as localidades. O município, também localizado no Rio de Janeiro, conta com mar de cores deslumbrantes que vai do azul-bebê até o verde-água e areias brancas.

O turista pode fazer um passeio de escuna passando pelas mais famosas praias da região, como a do Farol, Gruta Azul, Prainhas do Pontal de Atalaia, entre outras.

Búzios

Divulgação Búzios é outra opção para quem está no Rio de Janeiro

Vizinho de Arraial do Cabo, Búzios é um destino que também conta com belas paisagens combinadas com excelente gastronomia e centro comercial. “A cidade oferece mais de 20 opções de praias para os turistas, entre elas a Praia dos Anjos, que conta com mar azul turquesa e dunas de areia branca, e a badalada Praia Grande”, explica Stephan.

Além disso, a cidade de Búzios ainda conta com uma agitada vida noturna, com opção para todos os tipos de turistas.

Praia da Ferrugem

Divulgação Vista da praia em Santa Catarina

Localizada em Santa Catarina, a Praia da Ferrugem é destaque pelo mar cristalino, dunas de areia e ondas fortes combinadas com piscinas naturais. O local também é ponto de badalação, com muita música em bares e quiosques que reúnem turistas durante todo o ano em qualquer hora do dia.

Praia do Rosa

Divulgação A Praia do Rosa também é outra opção em Santa Catarina

A preservação do meio ambiente e a tranquilidade é vista por qualquer turista nessa praia de Santa Catarina. As pousadas seguem práticas sustentáveis e o centrinho pode ser observado a pé.

A Praia do Rosa também oferece trilha para a Praia Vermelha e Praia do Ouvidor, famosas entre turistas, surfistas e todos aqueles que apreciam o contato com a natureza.

Guarda do Embaú

Divulgação A Guarda do Embaú é um destino preservado na região

Localizada no distrito de Palhoça, em Santa Catarina, a Guarda do Embaú é um destino preservado mesmo depois da fama crescente do local, devido ao mar com ondas e pela beleza das praias. Considerada como um dos principais locais para a prática do surfe, a região também atrai turistas que gostam de um destino com natureza preservada.

