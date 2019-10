Um dia na fazenda

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/10/2019 | 07:05



Ter contato com a natureza e os animais é, além de divertido e saudável, essencial para o desenvolvimento infantil. A geração de hoje está cada vez mais urbana e desconectada da natureza, e por isso já tem pediatra receitando mais contato com a natureza para seus pacientes.

Então, que tal juntar o útil ao agradável e realizar passeio que, além de fazer muito bem ao desenvolvimento das crianças, ainda é uma oportunidade de um dia gostoso em família?

O aplicativo São Paulo para Crianças (https://saopauloparacriancas.com.br/) selecionou sete passeios para a criançada ficar em contato com os animais aqui mesmo, nos arredores de São Paulo e do Grande ABC – as atrações estão a, no máximo, duas horas de distância da região. São fazendinhas e minizoos que valem a pena conhecer, aproveitando que outubro é o mês das crianças e há atrações para o mês todo.



1 - Fazendinha no Brooklin: Estação Natureza

Na Capital paulista funciona a Estação Natureza, no bairro do Brooklin. Lá as crianças podem andar a cavalo, alimentar os animais e conhecer um pouco mais sobre a origem dos alimentos na horta, no pomar e no curral.



2 - Com direito a almoço da fazenda: Cia dos Bichos

Para curtir um dia de fazenda o melhor é seguir para a Cia dos Bichos, em Cotia (cerca de uma hora do Grande ABC), onde os animais estão soltos pela fazenda. As crianças podem alimentar patos, marrecos e gansos com alface, passear de charrete e dar frutas para as emas. A hora de dar alface para os patos é um show à parte, as crianças adoram, não perca!



3 - Fazendinha em Cotia: Mini Fazenda Pet Zoo

No Mini Fazenda Pet Zoo, situado também em Cotia, são mais de 20 espécies de animais. A criançada pode ver vaca, galinha d’angola, porco, burro e muito mais. E ainda se divertir em 15 mil metros quadrados de muito verde.



4 - Tem berçário de filhotes: Bichomania Parque Fazenda

Ainda em Cotia, uma outra opção pode ser o Bichomania Parque Fazenda, cuja principal atração é o berçário de animais. As crianças podem carregar no colo filhotinhos com dias de vida e conhecer mais sobre as características de cada espécie.



5 - Hora da pescaria Tio Oscar

A cerca de duas horas da região, em Itu, o Tio Oscar conta com fazendinha completa com pavão, pônei e coelhos. A criançada se encanta também com a possibilidade de pescar no lago de 32 mil metros quadrados, alimentado por 58 nascentes. Lá vivem dezenas de espécies de peixes. O bom é que no Tio Oscar dá para passar o dia ou até programar um fim de semana inteiro.



6 - Tem até: Parque Della Vittoria

Em Itapevi (distante em torno de uma hora e 15 minutos do Grande ABC), o Parque Della Vittoria ocupa uma área de 300 mil metros quadrados e a criançada pode pegar filhotes no colo, passear de pônei e ainda curtir um dia inteiro de atividades junto à natureza.



7 - Fazendinha no Grande ABC: Fala Bicho

No nosso próprio quintal, além das mais de 35 atrações disponíveis na Cidade da Criança de São Bernardo, a fazendinha traz diferentes tipos de animais, como minipôneis, cabritos, carneiros, aves, coelhos, porcos, e até a alpaca, mamífero sul-americano, bastante comum na Bolívia, Chile e Peru.

Para saber valores dos ingressos, horário de funcionamento e outros serviços, basta acessar o site www.saopauloparacriancas.com.br.



SOBRE O APLICATIVO

O São Paulo para Crianças, que foi criado pelas jornalistas e mães empreendedoras Priscilla Negrão e Daniela Rocha em 2016 como um aplicativo, foi premiado pela ONU (Organização das Nações Unidas) – eleito em 2018 como a plataforma de conteúdo digital mais inovadora do Brasil no prêmio WSA (World Summit Award), na categoria Smart Settlements & Urbanization.

Ele mapeia todas as atrações de lazer, como parques, shows, teatros, oficinas, exposições, musicais, concertos, restaurantes e eventos esportivos ou gastronômicos que possam ser desfrutados em família, ou seja, que sejam feitos para ou recebam bem bebês, crianças e adolescentes na Capital e no entorno.

As atrações podem ser filtradas por geolocalização, permitindo encontrar o passeio mais perto de casa ou do local que o usuário se encontrar, e também podem ser filtradas por clima (passeios em espaços cobertos para aquele dia que está chovendo, por exemplo), idade, tipo, região, data, preço, CEP e acessibilidade, permitindo encontrar passeios que atendam cadeirantes, autistas, cegos e surdos.

Os textos sobre os locais trazem as informações sobre eles e o ícone do Waze e do Google Maps, que abrem automaticamente para mostrar o caminho até a atração escolhida.

“Outubro não se restringe mais ao Dia das Crianças ou à semana do dia 12, tem atividades o mês inteiro e muita coisa legal para levar os filhos e viver experiências incríveis. O legal do aplicativo é que dá para encontrar passeios perto de casa e de graça”, explica Priscilla. “Buscamos descontos sempre que possível, para tornar algumas atrações tão desejadas pelo público mais acessíveis a todos”, reforça Daniela.