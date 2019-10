Quitutes fogem do tradicional arroz, feijão e salada

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



03/10/2019 | 07:18



Depois de passear, caminhar e nadar entre peixinhos nas piscinas naturais de Maragogi, nada como aguardar o momento mais esperado do dia: experimentar a culinária típica local. E Maragogi foge do trivial arroz, feijão e salada para apresentar seus saborosos quitutes.

O principal prato típico da região é o bolinho de goma, um doce produzido com leite de coco e mandioca, finalizado em formato de conchinha. Ele é servido em diversos restaurantes e barracas à beira-mar de Maragogi e região. Os nativos contam que os bolinhos são herança que colonizadores holandeses deixaram por lá. As tapiocas também fazem sucesso e têm uma infinidade de sabores, que vão da banana ao queijo.

Quem é fã de quitutes salgados não pode deixar de experimentar o aratu, petisco feito com caranguejo e que é preparado com ervas, pimenta e azeite. Robalo ao molho de manga, morango e carambola é um sabor totalmente inusitado. Outro prato do gênero, que mistura os sabores do mar com sabores doces é o salmão grelhado ao molho de maracujá, acompanhado de purê de cenoura. O drinque mais popular por essas bandas é a caipirinha – se você gosta de um bom aperitivo, não deixe de pedir.



Descanso em meio a cenário cinematográfico

Localizada de frente para a praia de Maragogi, a Pousada Camurim Grande tem cenário cinematográfico e é ideal para curtir a dois, em ambiente acolhedor, intimista e com total privacidade. São 21 acomodações, entre chalés, charmosos bangalôs e uma cabana privativa de 72 metros quadrados, para quem deseja ainda mais privacidade.

Os bangalôs, de 64 metros quadrados, têm varanda térrea com rede e vista do mar, e os quartos possuem ar-condicionado, TV de 42 polegadas com canais via satélite e DVD player. Também incluem decoração luxuosa em estilo praiano e banheiro com secador de cabelo e amenidades de banho. A pousada possui cinco hectares, mas apenas 5% estão sendo utilizados. Chama a atenção a enorme quantidade de árvores e coqueirais de diversas espécies, que foram plantados ao logo dos anos pelos próprios proprietários. É comum se deparar nas áreas externas com coelhos, saguis e uma infinidade de espécie de pássaros.

Os hóspedes têm grande variedade de atividades, incluindo stand-up, slackline, bicicletas e caiaques, disponíveis gratuitamente. Além disso, a equipe pode organizar passeios pela região por um custo adicional. Um deles, de barco, pode ser feito nas piscinas naturais. Ao chegar no lugar, os hóspedes são recebidos com espumante pelo chef Rogério Costa, do restaurante Camurim Grande, que prepara comidinhas tipo finger food. O estabelecimento, aliás, é aberto ao público.

Até o fim do ano ou início de 2020, o empreendimento irá inaugurar sua segunda unidade, na praia de Antunes.





Guia de viagem

COMO CHEGAR

É possível chegar a Maragogi a partir do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (Maceió/Alagoas) ou pelo Aeroporto Internacional Guararapes (Recife/Pernambuco). As companhias aéreas Gol, Latam e Azul têm voos diários para Maceió e Recife. As passagens custam a partir de R$ 663 e podem chegar a R$ 1.169 na primeira quinzena de novembro, de acordo com cotação realizada ontem no site Decolar.com.

Distância a partir das duas capitais até Maragogi é de exatos 125 quilômetros. Acessos podem ser feitos pela AL-101 Norte (partindo de Maceió) ou BR 101 Sul / PE 060 (de Recife). Melhor caminho é pela BR 101, pois as condições da rodovia são pouco melhores que a AL-101. É possível alugar carro ou solicitar transfer. A Costazul Turismo e Receptivo é opção (www.costazulturismo.com.br).



ONDE SE HOSPEDAR:

POUSADA CAMURIM GRANDE

Chalés: R$ 1.090 (baixa temporada) a R$ 1.240 (alta temporada)

Bangalôs: R$ 1.650 (baixa) a R$ 1.980 (alta)

Cabana: R$ 2.240.

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, km 124 – Maragogi (Alagoas)

Telefone: (82) 3296-2044

Informações: reservas@camurimgrande.com.br/ www.camurimgrande.com.br

POUSADA DOS JANGADEIROS

As diárias custam a partir de R$ 500 (suíte dupla de frente para o mar), valor válido até 11 de outubro.

Endereço: Rua Senador Rui Palmeira, s/n, Centro – Avenida Beira Mar – Maragogi (Alagoas)

Telefone: (82) 3296-2167



ONDE COMER:

POUSADA CAMURIM GRANDE

Restaurante anexo à pousada, especializado em frutos do mar. Aberto para não hóspedes.

Horários: Café da manhã – das 7h30 até o último hóspede acordar – Restaurante, das 7h às 22h. Telefone: (82) 3296-2044.

RESTAURANTE NETUN MARAGOGI

Cozinha de fusão com toque mediterrâneo, leve e saboroso (com valores moderados). Endereço: Avenida Beira Mar, 59 – Hotel Areias Belas, Maragogi. Telefone: (82) 3296-1616. Aberto das 12h às 23h.

CASA DO TURISTA

Comida típica brasileira, especializada em frutos do mar (com preços mais acessíveis). Endereço: Avenida Senador Rui Palmeira, 73 – Orla de Maragogi. Telefone: (82) 3296-2294.



PASSEIOS:

BUGGY

A ABM (Associação dos Bugueiros de Maragogi) leva para passeios em algumas das praias, totalizando 22 quilômetros de extensão. Reservas: via direct no Instagram @abmmaragogioficial. Valor por pessoa: R$ 60.

ASSOCIAÇÃO PEIXE-BOI

A saída para o santuário, onde ficam os peixes da espécie, custa R$ 50 por pessoa. Endereço: Rua Luiz Ferreira Dorta, 25, Tatuamunha, Porto de Pedras. Telefone: (82) 3298-6247.

MERGULHO

A Maragogi Dive Sub realiza mergulhos pelas praias, piscinas naturais e naufrágios, com valores a partir de R$ 200. As saídas são realizadas das 6h às 14h. O tempo de ida e da volta dura 15 minutos e, o mergulho, 30 minutos. Inclusos água e equipamento de mergulho (colete, nadadeira, máscara e regulador). Não é necessário ser credenciado. Telefone: (82) 9 9416-0010.