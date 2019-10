Praia está na maior unidade de conservação marinha do Brasil

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



03/10/2019 | 07:19



Maragogi está inserida na Costa dos Corais de Alagoas, uma área de 135 quilômetros de extensão, localizada no Litoral Norte do Estado, a maior unidade de conservação marinha do Brasil.

Os municípios que compõem essa região (Japaratinga, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio e Paripueira) possuem verdadeiros tesouros formados também por piscinas naturais, rios, mangues, antigos engenhos, rica culinária e várias opções de hospedagens.

Para preservar ainda mais o lugar, Maragogi também pertence a uma APA (Área de Proteção Ambiental) Marinha, que tem como prioridade a conservação dos recifes de corais, a proteção das áreas de manguezais, a preservação da população do peixe-boi marinho e o desenvolvimento da pesca e do turismo responsável no interior da APA.

OPÇÕES DE PASSEIOS

Além das belas praias, dignas de cartões-postais, Maragogi oferece uma gama de opções para os visitantes. A Trilha do Visgueiro, por exemplo, proporciona verdadeira imersão à Mata Atlântica. A trilha, distante 18 quilômetros de Maragogi, tem seis quilômetros de extensão, e o passeio tem paradas para contemplação da natureza até chegar aos Visgueiros, que são árvores com mais de 500 anos de idade. Esse passeio é gratuito, uma vez que é feito pelos próprios turistas.

Na Associação Peixe-Boi, um santuário de preservação da espécie, é possível conhecer os animais, que estão ameaçados de extinção, ao custo de R$ 50 por pessoa. Já no Zoológico Interativo, o turista pode interagir com animais incríveis durante o circuito de visitação e ainda aprender ainda mais sobre a preservação do meio ambiente.

Na Avenida Senador Rui Palmeira, conhecida como avenida beira-mar, o turista encontra, ao longo da orla, barraquinhas de artesanatos, barzinhos e muita paquera.

Não deixe de visitar os mirantes, a vista é simplesmente deslumbrante e compensa toda a viagem. Mas se apenas o visual magnífico não for o suficiente, aproveite para fazer um mergulho com cilindro, para iniciantes ou credenciados. Os mergulhos são feitos nas piscinas naturais, onde é possível ver milhares de peixinhos, mesmo com a água do mar batendo nos joelhos. Para os mais aventureiros, mergulhe em alguns dos naufrágios existentes por ali. Os valores partem de R$ 200 com a Maragogi Dive Sub.