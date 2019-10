MP defende que Justiça condene Lauro Michels por improbidade

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/10/2019 | 07:31



O Ministério Público de Diadema deu parecer favorável à condenação do prefeito Lauro Michels (PV) por improbidade administrativa no caso envolvendo fracionamento de contratos nos acordos com empresa fundo de quintal para reformas em escolas municipais.

Para o MP, que também é o autor da ação, houve “fracionamento proposital” nos contratos firmados, por meio de carta-convite com a empresa Mendonça e Silva Construção e Reforma Ltda. “A simples análise das datas e objetos da carta-convite revela que houve fracionamento ilegal da licitação (...) o valor de cada contrato é muito próximo ao limite para a contratação na modalidade de licitação por convite e que a soma das contratações ultrapassaria o teto de R$ 150 mil”, apontou o promotor Rodrigo Simon Machado.

O caso foi mostrado pelo Diário em 2017, ocasião em que foi revelada que a firma sequer possuía sede própria. As irregularidades foram alvo de CPI na Câmara, cujo relatório do vereador Josa Queiroz (PT) concluiu infração às licitações, mas o documento foi arquivado em plenário.

O governo Lauro, por sua vez, nega fracionamento e diz que os serviços contratados não se tratavam de uma mesma obra. Também sustenta que não houve improbidade por ausência de dolo ou má-fé.