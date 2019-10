Maranhão quer mudar data de pagamento de salário

Daniel Tossato



03/10/2019 | 06:29



Projeto do governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), prevê mudança no dia do pagamento para os servidores. O texto entrou em pauta na sessão de ontem e já foi alvo de manifestação por parte dos funcionários da Prefeitura na Câmara.

Segundo a proposta, a intenção é alterar a data do vencimento para o dia 10 de cada mês. Hoje, o salário dos servidores é depositado todo dia 5.

A administração não deixa claro o motivo de estar sugerindo nova data de pagamento aos seus funcionários, mas, segundo os vereadores que compõem a base, a razão principal seria a queda na arrecadação do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), de onde parte dos salários é retirada.

Na Câmara, os servidores compareceram em peso e tomaram a galeria, vestidos com coletes pretos e portando cartazes com os quais transmitiam mensagem que eram contra a mudança. A sessão foi marcada por discussões entre os funcionários e o presidente do Legislativo, Claudinho Monteiro (PSB).

“O projeto não será apreciado hoje (ontem), ele ainda passará pelas comissões”, afirmou Claudinho. Servidores ouvidos pelo Diário alegam que não foram consultados pelo Executivo e que uma mudança dessa poderia impactar nas finanças dos servidores. “Eu já tenho data para pagar minhas contas. Se mudar (a data do pagamento), complica”, disse uma das funcionárias, que optou pelo anonimato com medo de represálias do governo.