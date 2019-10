Relação com Rússia tem maior nível na confiança entre grandes nações, diz China

02/10/2019 | 20:09



O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a relação de seu país com a Rússia atingiu o melhor nível entre os grandes países, em termos de confiança mútua, coordenação e valor estratégico, além de fazer contribuições importantes para a manutenção da paz, da estabilidade e do desenvolvimento. A declaração foi veiculada pela agência estatal Xinhua.

A agência disse que os dois líderes trocaram mensagens, por ocasião do 70º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos bilaterais. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que seu país, ainda como União Soviética, foi o primeiro no mundo a reconhecer a República Popular da China e a imediatamente estabelecer uma relação de cooperação mais próxima com o aliado.