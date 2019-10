Plataforma pode ajudar na hora de conseguir um orçamento mais barato na oficina

Da Redação



02/10/2019 | 18:48

Seja na vistoria de um carro novo ou na troca de óleo do veículo, encontrar profissionais de qualidade para fazer algum reparo, conserto e até documentação, nem sempre é simples. A partir daí começam a surgir as preocupações de quanto será gasto para fazer o serviço, se a oficina é de confiança e, até mesmo, se a manutenção vai demorar.

Orçamento mais barato na oficina

Para facilitar a tarefa, a CarFix, vem conectando clientes que precisam de serviços automotivos a empresas especializadas, se tornando assim uma alternativa para comparação de preços entre os três orçamentos que os parceiras da plataforma enviam.

Um ponto importante na utilização da plataforma é que os profissionais são avaliados após a execução do serviço, criando assim um histórico. Dessa forma o cliente tem a facilidade de encontrar uma oficina perto de casa com qualidade.

Divulgação Vista da plataforma

Plataforma

A plataforma conta com diversas opções de serviços que se encaixam nas categorias:

Auto Elétrica;

Auto Peças;

Blindagem;

Documentação;

Emergência;

Estética Automotiva;

Funilaria;

Locadora de Carros;

Mecânica;

Performance;

Rodas;

Suspensão e vidros.

O funcionamento do marketplace é simples. “Basta se cadastrar, enviar os dados do veículo, qual serviço deseja realizar e a localização de onde deseja realizá-lo. Em poucas horas, o cliente recebe o contato de até três empresas com diferentes orçamentos”, explica Gabriel Bialli, um dos fundadores e idealizador da ferramenta.

A plataforma atua em São Paulo e os pedidos de orçamento são gratuitos para quem deseja realizar o serviço. Ela está disponível para computadores, tablets e smartphones. A empresa do mercado automobilístico pretende iniciar ainda este ano uma operação na Flórida, EUA, para atender todos os brasileiros que são residentes na região.

Carros mais vendidos na América Latina

Assim como no mercado nacional, o Chevrolet Onix ocupa o primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos na América Latina. Segundo a consultoria italiana Focus2Move, 182.239 unidades do modelo da GM foram emplacadas entre janeiro e agosto deste ano. Ford Ka e Toyota Hilux ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente. Na galeria, veja a lista completa.

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix - 182.239 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka - 113.245 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux - 84.712 unidades Foto: Divulgação 4. Volkswagen Gol - 79.418 unidades Foto: Divulgação 5. Nissan Versa - 78.774 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid - 75.264 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 - 71.652 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma - 67.736 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks - 59.491 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo - 57.723 unidades Foto: Divulgação 11. Toyota Corolla - 57.138 unidades Foto: Divulgação 12. Renault Sandero - 56.112 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo - 55.859 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris - 53.813 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada - 53.643 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade - 53.354 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Beat - 52.524 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Aveo - 50.346 unidades Foto: Divulgação 19. Honda HR-V - 48.646 unidades Foto: Divulgação 20. Nissan March - 48.465 unidades Foto: Divulgação 21. Nissan NP300 - 47.627 unidades Foto: Divulgação 22. Hyundai Creta - 45.466 unidades Foto: Divulgação 23. Jeep Compass - 45.058 unidades Foto: Divulgação 24. Kia Rio - 44.686 unidades Foto: Divulgação 25. Fiat Toro - 44.310 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi - 44.135 unidades Foto: Divulgação 24. Ford Ecosport - 38.378 unidades Foto: Divulgação 28. Renault Duster - 37.404 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Saveiro - 36.626 unidades Foto: Divulgação 30. Volkswagen Virtus - 34.009 unidades Foto: Divulgação 31. Volkswagen Vento - 32.654 unidades Foto: Divulgação 32. Ford Ranger - 32.144 unidades Foto: Divulgação 33. Kia Sportage - 31.364 unidades Foto: Divulgação 34. Renault Logan - 29.328 unidades Foto: Divulgação 35. Volkswagen Jetta - 28.173 unidades Foto: Divulgação 36. Renault Captur - 27.708 unidades Foto: Divulgação 37. Volkswagen Fox/Cross Fox - 27.097 unidades Foto: Divulgação 38. Volkswagen Amarok - 26.976 unidades Foto: Divulgação 39. Honda Civic - 26.753 unidades Foto: Garagem 360 Toyota Yaris Sedan - 26.551 unidades