Luchelle Furtado



02/10/2019 | 18:48

Alguns países tendem a sentir o impacto do turismo mais do que outros. Em alguns casos, esse fator pode representar um valor significativo no PIB (Produto Interno Bruto). Pensando nisso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) realizou um relatório que aponta quais são os países onde o turismo impulsiona a economia de forma expressiva.