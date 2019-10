DOU extra traz nomeação de José Barroso Tostes Neto para secretaria da Receita

02/10/2019 | 18:25



O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quarta-feira José Barroso Tostes Neto para o cargo de secretário especial da Receita Federal. O Decreto com a nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta tarde.

O nome de Tostes Neto foi anunciado em 20 de setembro pelo Ministério da Economia como substituto de Marcos Cintra, que deixou o cargo em meio à polêmica sobre a recriação de um novo imposto sobre movimentação financeira, nos moldes da extinta CPMF. A nomeação formal, no entanto, ainda não tinha ocorrido.

O novo secretário da Receita é auditor fiscal aposentado, foi superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal e Secretário de Fazenda do Estado do Pará. Ele também atuou como consultor no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).